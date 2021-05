Pronostic Groupe B Euro 2021 : analyse, cotes, pari à prendre et bonus offerts !

La bonne année pour la Belgique ?

La Belgique, candidate au titre européen, débute son championnat d'Europe dans le groupe B en compagnie du Danemark, de la Russie et de la Finlande. Les Diables Rouges sont l'une des sélections majeures de ces dernières années. Quart de finaliste de l'Euro 2016, les Belges ont fini en troisième position au Mondial russe, seulement battu par la France. La sélection belge arrive certainement à son apogée puisque la plupart de ses stars se rapprochent de la trentaine, à l'image des Eden Hazard ou Kevin de Bruyne. Meurtris par leur échec du Mondial russe, les Belges vont vouloir remporter un trophée tant désiré. Toujours aussi régulière, la Belgique s'est récemment qualifiée pour les phases finales de la Ligue des Nations en remportant son groupe devant le Danemark et l'Angleterre. En revanche, les Belges ont été moins dominateurs qu'ils ne l'ont été par le passé. La lourde blessure d'Axel Witsel est préjudiciable tandis qu'Eden Hazard n'évolue pas au niveau qu'il avait à Chelsea, mais Witsel espère encore jouer l'Euro et Hazard pourrait retrouver son football avec sa sélection à l'image d'un Gareth Bal souvent étincelant avec le Pays de Galles. Les Diables Rouges devront se méfier du Danemark, qui est toujours difficile à manœuvrer mais qui reste encore un cran en-dessous des top équipes. Huitième de finaliste du dernier Mondial, la sélection danoise s'appuie sur sa solidité défensive avec les Schmeichel, Kjaer ou Christensen pour accrocher des résultats. Offensivement, le Danemark compte sur le récent champion d'Italie, l'Intériste Christian Eriksen dont la qualité de passe et de frappe fait merveille dans les 30 derniers mètres adverses. La Russie et la Finlande ne devraient pas stopper les ambitions belges dans ce groupe B. Les hommes de Cherchesov ont réalisé un bon Mondial, poussé par leur public mais semblent nettement moins bien armés que les Belges ou Danois. De son côté, la Finlande vient de se qualifier pour la première fois de son histoire pour une phase finale de grande compétition. Les Finlandais vont d'abord s'attacher à découvrir l'élite européenne. Candidate pour le titre final, la Belgique devrait remporter un groupe largement à sa portée.