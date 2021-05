Pronostic Groupe A Euro 2021 : analyse, cotes, pari à prendre et bonus offerts !

La Squadra Azzurra confirme son retour au premier plan

Dans le groupe A de l'Euro 2021, on retrouve l'Italie, la Suisse, la Turquie et le Pays de Galles. Les Italiens absents du Mondial 2018, se sont bien repris sous les ordres de Roberto Mancini. L'ancien coach de l'Inter et Manchester City a su rebâtir une sélection compétitive. Le sélectionneur s'appuie sur la génération des Verratti (incertain pour cet Euro), Insigne ou Immobile qui se sont connus lors de leur passage à Pescara. En progression constante, la Squadra Azzurra a décroché son ticket pour les prochaines phases finales de la Ligue des Nations en finissant première de son groupe devant les Pays Bas, la Pologne et la Bosnie. Sans réelle star, l'Italie s'appuie sur sa puissance collective pour accrocher des résultats. Son plus farouche adversaire devrait être la Suisse, qui s'est montré régulière lors des dernières compétitions internationales. La Nati repose sur la génération des Shaqiri ou Xhaka. Souvent bien placée, la Suisse souffre en revanche dans les grandes affiches comme elle l'a démontré au Mondial 2018 en s'inclinant face à la Suède ou à l'Euro 2016 face à la Pologne. La surprise du groupe pourrait venir de la Turquie, qui est capable de très bonnes performances, comme celle réalisée récemment contre les Pays Bas en qualification du prochain Mondial. En revanche, les partenaires de Burak Yilmaz sont également capables de passer au travers. Demi-finaliste du dernier Euro en France, le Pays de Galles apporte moins de garanties, d'autant plus que Bale et Ramsey, ses deux stars, ne sont plus à leur niveau de l'aventure 2016. En net regain de forme et impressionnante depuis 3 ans, l'Italie devrait s'imposer dans ce groupe et confirmer son retour.