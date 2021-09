Pronostic Greuther Fürth Bayern Munich : Analyse, cotes et prono du match de Bundesliga

Le Bayern surclasse Greuther Furth

Promu cette saison, Greuther Furth a obtenu la montée en finissant en 2position de Bundesliga2 derrière Bochum. Ce retour dans l'élite du football allemand est compliqué puisqu'à l'heure actuelle, les Trèfles occupent la place de lanterne rouge avec un seul point au compteur, récolté lors du nul à domicile face à l'Arminia Bielefeld (1-1), promu la saison passée. Pour le reste, les partenaires de Jetro Willems n'ont connu que la défaite face à Stuttgart (5-1), Mayence (3-0), Wolfsbourg (0-2) et le week-end dernier contre le Hertha Berlin (2-1). Plus mauvaise attaque de Bundesliga, le promu possède également la pire défense du championnat. Ces bilans peu flatteurs sont inquiétants à l'orée de recevoir le rouleau-compresseur du Bayern Munich.

En effet, la formation bavaroise arrive dans une forme exceptionnelle pour défier Greuther Fürth. Les protégés de Julen Nagelsmann ont débuté timidement avec un nul face au Borussia Mönchengladbach (1-1), mais n'ont depuis plus cessé de l'emporter. Le Bayern n'a connu aucun problème en coupes en remportant d'abord la Super Coupe face au Borussia Dortmund (3-1) puis en explosant Bremer (12-0) lors de son 1er tour de Coupe d'Allemagne. Pour débuter sa campagne de Ligue des Champions, le club bavarois s'est baladé au Camp Nou face au FC Barcelone (3-0). En pleine confiance, les Bavarois viennent aussi de remporter leurs 4 dernières journées de Bundesliga en inscrivant 19 buts et en n'en concédant seulement que 3. Impressionnant, le Bayern peut compter sur un Leroy Sané qui semble enfin trouver sa place au sein de l'équipe allemande. De son côté, Lewandowski a marqué son 14e but de la saison en 10 matchs avec le Bayern le week-end dernier face à Bochum (7-0), lui qui a également cartonné avec la Pologne lors de la dernière trêve internationale. Si le Polonais est préservé pour la C1 à venir, c'est Choupo-Motin (meilleur buteur en ratio buts/minutes qui devrait être aligné. Largement au-dessus de son adversaire du soir, le Bayern devrait s'imposer avec au moins 3 buts d'écart, comme lors de ses 5 dernières rencontres.