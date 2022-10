Pronostic Grenoble Valenciennes : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Grenoble – Valenciennes : une affiche cadenassée

Cette opposition entre Grenoble et Valenciennes comptant dans le cadre de la 13journée de Ligue 2 met aux prises deux formations qui sont sur de bonnes dynamiques. En effet, le club isérois vient d'enchaîner 4 journées sans la moindre défaite avec trois succès obtenus sur Caen (1-0), Laval (3-2) et le week-end dernier contre Niort (0-3). Entretemps, les Grenoblois avaient obtenu un bon nul à Geoffroy-Guichard face à l'ASSE (2-2). Cette bonne série a permis au GF38 de remonter à la 6place du classement à 3 points du 5qui n'est autre que Valenciennes. Le week-end dernier, les Isérois ont profité de leur rapide supériorité numérique pour s'imposer tranquillement à Niort (0-3) avec un doublé de Phaeton. En confiance, Grenoble veut poursuivre sur cette dynamique. En face, Valenciennes va mieux depuis qu'il a misé sur un homme de la maison, Nicolas Rabuel, pour diriger l'équipe. Le nouveau coach du VAFC réalise un travail intéressant puisque son équipe s'est donc hissée à la 5place du classement. Auteur d'une entame quelconque, Valenciennes a haussé le ton lors des dernières semaines en s'imposant lors des 3 dernières journées face à Sochaux (2-1), le Paris FC (0-1) et le week-end dernier contre Guingamp (1-0). Ces résultats sont d'autant plus impressionnants qu'ils ont tous été acquis face à des formations visant les premiers rôles en Ligue 2. Cette affiche entre deux formations en forme et qui ont une bonne défense (9 buts encaissés seulement pour VA en 12 matchs, et 12 pour Grenoble) devrait nous offrir un duel verrouillé avec moins de 3 buts dans la rencontre, pari qui est passé lors de tous les matchs du VAFC en déplacement.