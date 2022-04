Pronostic Grenoble Valenciennes : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Grenoble solide face à Valenciennes

La lutte pour le maintien bat son plein en Ligue 2, où pas moins de 5 équipes sont toujours concernées. Seulement 3 points séparent le premier relégable, Rodez, du 15qui est Valenciennes. Grenoble (16) et Valenciennes comptent le même nombre de points et se donneraient un bol d'air en s'imposant ce mardi. Pas au mieux en début d'année, le GF38 s'est bien repris lors des dernières semaines. En effet, la formation iséroise a décroché plusieurs victoires importantes face à Nancy, Pau, et surtout le week-end dernier contre Dunkerque. Les hommes de Vincent Hognon sont allés s'imposer dans le Nord chez un adversaire direct pour le maintien avec la manière (0-3) avec notamment un doublé de Sanyang. De son côté, Valenciennes est toujours engagé dans la lutte pour le maintien puisqu'il ne possède que 3 points d'avance sur le 18. Le VAFC avait repris des couleurs lors de l'arrivée de Christophe Delmotte, mais ont gagné trop peu de matchs pour être tranquille aujourd'hui. De plus, les Valenciennois sont retombés dans leurs travers du début de saison avec trois revers consécutifs face à Amiens, Auxerre et Le Havre. Lors de ces 3 défaites, les Nordistes ont été incapables d'inscrire le moindre but. Dans le dur, le club nordiste joue gros lors de ce déplacement en Isère face à un adversaire direct. Dans cette affiche entre deux équipes qui jouent le maintien, Grenoble, à domicile et en meilleure forme, semble en mesure d'accrocher au moins le point du match nul.