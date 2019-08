Pronostic Grenoble Troyes : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 2

Un match avec peu de buts entre Troyes et Grenoble

Profitez d'un bonus EXCLUSIF de 120€ chez Unibet

non pas 100€ mais bien 120€

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 9 autres sites vous permettent de parier sur ce Grenoble - Troyes :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Grenoble occupe, après 3 journées de Ligue 2, la 16place. Les Isérois ont accroché deux nuls : à Guingamp dans un match fou (3-3) et à Beauvais face au promu Chambly (0-0). Pour leur seul match dans leur Stade des Alpes, les hommes de Philippe Hinschberger se sont inclinés face à Ajaccio dans un match avec peu de buts (0-1. Cette semaine en Coupe de la Ligue, les Grenoblois ont fait un nouveau nul face à Rodez (1-1) mais se sont ensuite imposés aux tirs aux buts.enchezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐Le GF 38 affronte Troyes qui effectue un début de saison décevant. Les hommes de Batlles avaient pourtant idéalement débuté avec une victoire à Niort (0-2), mais ils se sont ensuite inclinés par deux fois à domicile face à Clermont et le Havre. Cette semaine en Coupe de la Ligue, l’ESTAC s’est de nouveau incliné à domicile face à Lens. Les joueurs de Battles ont rencontré des formations ambitieuses et restent sur 3 revers de rang. Une 4serait malvenue par rapport aux ambitions du club. Pour ce déplacement à Grenoble, la quête de points est importante et Batlles pourrait être amené à utiliser une stratégie plus défensive pour accrocher au moins un nul. Pour cette rencontre entre formations en mal de points et avec une équipe de Grenoble qui est parvenu à marquer sur un seul de ses 3 matchs de L2, nous partons sur le pari les deux équipes ne marquent pas.- Vous bénéficiez d'un bonus de 120€ au lieu des 100€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 100€ et vous êtes remboursé de 120€ !avecavecavec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavec, dont un 1er pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avecavecavecRetrouvez le Pronostic Grenoble Troyes détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !