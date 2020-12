Pronostic Grenoble Troyes : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Grenoble – Troyes : un choc des leaders sans vainqueur

L'affiche de cette 17journée de Ligue 2 met aux prises les deux premiers du classement général, à savoir Grenoble et Troyes. Si Troyes faisait partie des favoris à la montée en début de saison, la présence de Grenoble dans le Top 2 est plus surprenante mais entièrement méritée. Les Grenoblois réalisent une excellente première partie de saison, malgré leur défaite inaugurale face à l'actuelle lanterne rouge, Rodez. Les hommes de Philippe Hinschberger sont sur une excellente dynamique de 9 rencontres sans la moindre défaite. En revanche, les Grenoblois ont été contraints de partager les points lors des deux dernières journées face à Niort et Sochaux. A domicile, Grenoble possède l'un des meilleurs bilans du championnat avec 6 victoires pour un nul. Seul le Paris FC, alors qu'il était leader, est reparti d'Isère avec un point.

De son côté, Troyes a vécu une désillusion lors de l'arrêt de la saison dernière alors qu'il allait sans doute jouer au moins les barrages. Les Troyes ont dû se promettre de finir dans les deux premiers pour accéder cette fois directement à la Ligue 1. Les hommes de Laurent Batlles sont pour le moment dans leur plan de marche puisqu'ils sont leaders de Ligue 2, avec 3 points d'avance sur Grenoble. Comme les Grenoblois, les Troyens sont sur une excellente série d'invincibilité, de 12 matchs sans la moindre défaite. L'ESTAC vient de remporter ses deux dernières rencontres face à Nancy (2-3) et contre Niort (1-0). Ce choc des deux premiers s'annonce serré entre deux équipes qui ne perdent plus. Les deux équipes pourraient ainsi se neutraliser et se quitter sur un match nul qui peut permettre de tripler sa mise en utilisant le pari remboursé en cash de Winamax.