Pronostic Grenoble Toulouse : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Toulouse enfonce Grenoble

L’an passé, Grenoble affrontait Toulouse dans le cadre des barrages d’accession à la Ligue 1. Cette saison, le GF38 lutte pour son maintien et veut tenter de sortir de la zone rouge lors de la réception de Toulouse. En grande difficulté, le GF38 ne s’est imposé qu’une seule fois lors des 10 dernières journées de championnat, face à Niort lors d'un match en retard joué mi-février (1-0). Le bilan est cauchemardesque puisque sur cette période, les Grenoblois ont perdu à 8 reprises, comme face à Nîmes (3-1) le week-end dernier. L’arrivée de Vincent Hognon n'a pas su casser pour le moment la terrible spirale des Isérois. Pour la réception du TFC, Grenoble sera privé de sa recrue hivernale Jeno, expulsé face au NO.chezdès la fin du match⇒ ⇒⇐ ⇐En face, Toulouse est sur une dynamique diamétralement opposée puisque les Haut-Garonnais ont pris bel et bien les commandes de la Ligue 2. Le TFC commence à creuser un écart sur ses adversaires avec, à l'orée de cette journée, 3 points de plus que le Paris FC et surtout 6 sur le troisième. Les hommes de Montanier sont très costauds et viennent d’enchaîner trois superbes victoires face à Dijon (4-1), Valenciennes (1-3) et contre le Havre (4-0). Dans une période importante, le TFC se montre performant avec un Branco van den Boomen exceptionnel. Le milieu de terrain néerlandais s’est de nouveau illustré face au Havre avec un but et une passe décisive. Le maître à jouer toulousain totalise 7 réalisations et surtout 17 passes décisives depuis l’entame du championnat. En pleine forme, Toulouse devrait s’imposer à Grenoble et plonger un peu plus les Isérois dans leurs doutes.- Rentrez biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription.- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez- Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !- Ces 100€ vous sont versés immédiatement après la fin du match.avecavecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOT"avecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10"avec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Grenoble Toulouse détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !