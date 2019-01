Pronostic Grenoble Strasbourg : Analyse, prono et cotes du match de Coupe de France

1

Strasbourg sur sa lancée à Grenoble !

Prévue initialement début janvier, cette affiche de Coupe de France entre Grenoble et Strasbourg avait été reportée suite aux mauvaises conditions météorologiques. Les Grenoblois ont seulement disputé un match en 2019, à domicile face au Havre pour un nul sans but (0-0). Placés idéalement en Ligue 2 début décembre, les Isérois restent sur trois matchs sans victoire (2 défaites et 1 nul) et se retrouvent désormais hors des places de barragistes. Au tour précèdent en Coupe de France, les Grenoblois ont eu chaud sur la pelouse de Hyères où ils se sont qualifiés aux tirs aux buts.

Le début 2019 a confirmé les très bonnes dispositions de Strasbourg cette saison. Qualifiés pour les demi-finales de la Coupe de la Ligue grâce à leur succès à Lyon, les Alsaciens viennent de décrocher un précieux succès à Toulouse (2-1). 6e de Ligue 1, le RCS peut se concentrer sur les Coupes pour espérer remporter un titre. Thierry Laurey peut en plus compter sur un Ludovic Ajorque retrouvé. L'ancien buteur de Clermont a mis un peu de temps à se familiariser avec la Ligue 1, mais reste sur deux prestations abouties face à Lyon et Toulouse. Dans une excellente période et en pleine confiance, les Strasbourgeois peuvent s'imposer à Grenoble.