Pronostic Grenoble Strasbourg : Analyse, prono et cotes du match de Coupe de France

Une victoire comme la saison passée pour Strasbourg à Grenoble !

Les Grenoblois, espèrent entamer cette nouvelle année par une victoire de prestige face à un club de l'élite, mais les deux défaites concédées juste avant la trêve (0-1 à domicile contre le Paris FC puis un sévère 4-0 pris à Auxerre) ne leur permettent pas d'aborder cette rencontre dans les meilleures conditions. Le club promu reste tout de même beau 7de Ligue 2, et son objectif principal de la fin de saison sera l'accession à la L1. A noter aussi que le 8 février dernier, Grenoble accueillait Strasbourg en 1/8de finale de la Coupe de France et les Alsaciens s'étaient largement imposés au Stade des Alpes (3-0). Les Strasbourgeois ont réalisé une excellente année civile 2019, qui leur a permis de se maintenir lors de l'exercice précédent et d'occuper une méritée 7place à mi-championnat 2018/2019. Pour leur dernier match, les Alsaciens ont mis fin à la série d'invincibilité des Niçois (2-0) et confirmer leur excellente disposition. Strasbourg fait de la Coupe de France une priorité et arrive dans les Alpes avec beaucoup d'ambition. Pour cette rencontre, nous voyons les Strasbourgeois prendre logiquement le dessus sur Grenoble.