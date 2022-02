Pronostic Grenoble Sochaux : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Sochaux enfonce Grenoble

Grande surprise de la saison dernière, Grenoble avait logiquement décroché sa place dans les playoffs. Les Isérois s'étaient seulement inclinés en demi-finale face à Toulouse. L'intersaison a été marquée par le départ de Philippe Hinschberger à Amiens. Son remplaçant Jacobacci n'a jamais réussi à imposer sa patte en Isère et a été remplacé par Vincent Hognon. L'ancien entraineur de Metz n'a pas su relancer le club grenoblois. En effet, son bilan est catastrophique puisque le GF38 a disputé trois rencontres sous ses ordres pour un nul face à Guingamp, et deux revers contre Auxerre et Quevilly Rouen. Lors des 4 derniers matchs, les Grenoblois n'ont pas inscrit le moindre but. Pour remédier à cette disette, les dirigeants isérois ont misé sur Jordan Tell (Clermont) pour renforcer l'attaque. Buteur lors de son dernier match en Auvergne, Tell a connu des débuts délicats face au promu QRM.

De son côté, Sochaux est calé dans le Top 4 de la Ligue 2 avec 6 points d'avance sur le sixième, Le Havre. Les Sochaliens sont toujours dans le coup pour la montée directe puisqu'ils n'accusent que 4 points de retard sur le leader toulousain et 3 sur le 2, le Paris FC. En forme, le club sochalien est invaincu lors des 7 dernières journées de championnat. En revanche, les hommes d'Omar Daf restent sur deux matchs nuls décevants face à des équipes luttant pour le maintien, Dunkerque (0-0) et Amiens (1-1). En déplacement, Sochaux se montre intéressant avec seulement deux revers concédés. Face à une formation grenobloise en grande difficulté, Sochaux devrait au moins accrocher le point du match nul.