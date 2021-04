Pronostic Grenoble Sochaux : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Grenoble renoue avec la victoire face à Sochaux

Profitez d'un 1er pari remboursé de 100€ chez PokerStars Sports

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 10 autres sites vous permettent de parier sur ce Grenoble Sochaux :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Dans les 5 premiers depuis quasiment le départ de la saison, Grenoble rencontre plus de difficultés pour s’imposer lors des dernières journées. En effet, lors des 5 derniers matchs de Ligue 2, le GF 38 s’est seulement imposé à une seule reprise face à Caen (3-1). Lors de ce passage, les Isérois se sont inclinés face à un adversaire direct, le Paris FC (2-0) et ont concédé le nul face à 3 équipes de bas de tableau, Pau (1-1), Châteauroux (2-2) et à Dunkerque (1-1). A 5 journées de la fin, tout est encore possible, puisque les hommes de Philippe Hinschberger ne comptent que 4 points de retard sur Toulouse, 2. De plus, le club grenoblois aura un match important face à Troyes, le week-end prochain.chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, Sochaux a certainement abandonné ses derniers espoirs de play-offs. En effet, les Lionceaux comptent 8 points de retard sur le Paris FC. De plus, les Sochaliens restent sur trois rencontres sans la moindre victoire avec des nuls face à Pau (1-1), Nancy (0-0) et une défaite contre le Paris FC (1-2). Calés dans le ventre mou du classement, les hommes d’Omar Daf devraient finir en roue libre. Très solide à domicile cette saison (10 victoires, 6 nuls, 0 défaite), Grenoble devrait être en mesure de décrocher une précieuse victoire face à une formation de Sochaux qui ne joue plus grand-chose dans cette fin de saison.- Vous avez le droit à un premier pari remboursé de 100€.- Misez votre premier pari de 100€ sur ce match et gagnez- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé de vos 100€ en pari gratuit.avecavecavecavecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavecavec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, sponsor de Monacoavecavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€Retrouvez le Pronostic Grenoble Sochaux encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !