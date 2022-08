Pronostic Grenoble Sochaux : Analyse cote et prono du match de Ligue 2

Un Grenoble - Sochaux cadenassé

Profitez de 200€ offerts chez ParionsSport (durée limitée)

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, d'autres sites vous permettent de parier sur ce Grenoble - Sochaux :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Cette opposition entre Grenoble et Sochaux met aux prises deux formations qui ont joué les playoffs lors des deux dernières saisons. Il y a deux ans, le GF38 butait sur Toulouse lors des demi-finales tandis que Sochaux s’inclinait face à Auxerre aux tirs aux buts l’an passé. Le club isérois a connu ensuite une saison dernière délicate à devoir lutter pour son maintien en Ligue 2. Très mal parti, Grenoble doit son salut à l’arrivée de Vincent Hognon qui a su relancer le club lors de la dernière ligne droite pour assurer une place en L2. Cette saison, la formation grenobloise joue la première partie de tableau. Pour sa première sortie de la saison, le GF38 est allé chercher un bon nul au stade Océane du Havre (0-0). Cependant, les Isérois peuvent nourrir quelques regrets car ils ont été les plus dangereux dans ce match, obligeant le portier havrais Desmas à plusieurs parades. Le duo Tell-Ba s’est notamment mis en évidence. En fin de rencontre, Perez a écopé d’un second carton jaune, synonyme d’exclusion. Le milieu de terrain du GF38 sera donc absent pour la réception de Sochaux.chez⇒ ⇒⇐ ⇐En face, Sochaux sort de deux très belles saisons avec notamment un très beau parcours en playoffs la saison passée. Le grand artisan du renouveau sochalien, Omar Daf, est parti cet été à Dijon et a été remplacé par Olivier Gueguan. Pour son premier match de la saison, Sochaux recevait un autre candidat à la montée, le Paris FC. Les Sochaliens n’ont pas su profiter d’une bourde du portier francilien pour ouvrir le score. Ensuite, Sochaux s’est retrouvé en supériorité numérique suite à l’expulsion de Mandouki. Dominateur, le club doubiste n’est pas parvenu à faire la différence malgré une nouvelle supériorité numérique en fin de rencontre suite à l’expulsion de Lopez pour contestation (score final 0-0). Le club sochalien s’est montré solide lors de cette rencontre et fera partie des formations à viser la montée. Mais le départ de Daf à l'intersaison pourrait vite refroidir à terme les ambitions des Doubistes. Cette affiche entre Grenoble et Sochaux, auteurs tous les deux d'un match nul vierge pour leur entrée en lice la semaine passée, pourrait nous valoir un nouveau match cadenassé avec moins de 3 buts dans la rencontre.- Vous avez le droit à un 1pari remboursé en pari gratuit de 200€.- Misez par exemple votre 1pari de 200€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevez 200€ de paris gratuits !- Vous pouvez utiliser vos 200€ pour continuer à parier.avecavecen rentrant le code "SOFOOT"avecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOTX2"avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Grenoble Sochaux détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !