Pronostic Grenoble Rodez : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Grenoble se relance face à Rodez

Grenoble avait réussi une très belle saison l'an passé et avait même disputé les playoffs d'accession pour la L1. L'euphorie est retombée avec le départ de l'excellent Hinschberger cet été puisque le club isérois souffre lors de ce nouvel exercice. En effet, les Grenoblois se trouvent dans la zone de relégation avec la 18place du classement. En mauvaise posture, le GF38 a toujours bon espoir de se maintenir puisqu'il n'accuse qu'un seul point de retard sur Quevilly Rouen, première formation relégable. De plus, malgré de grosses difficultés, les Isérois ont remporté quelques matchs importants lors des dernières semaines, le premier face à Niort (1-0) grâce à Nestor et le second le week-end dernier sur la pelouse de la lanterne rouge nancéenne (1-0) sur une réalisation de la recrue Tell arrivée de Clermont lors du mercato hivernal.

En face, Rodez avait plutôt bien lancé la saison mais n'arrive plus à gagner le moindre match de Ligue 2. Le dernier succès en championnat remonte à début décembre lors de la réception de Nîmes (1-0). Le club aveyronnais est donc sur une série de 10 matchs sans la moindre victoire avec 5 nuls et 5 défaites. Les derniers résultats sont guère encourageants avec des défaites face à Dunkerque, Ajaccio et Auxerre. Cette terrible dynamique a fait glisser les Ruthénois en 16position avec seulement 2 points d'avance sur leur adversaire du jour alors que le club semblait se diriger vers un maintien assez aisé. L'urgence est de mise à Rodez, car une défaite pourrait faire glisser l'équipe dans la zone rouge. A domicile et sur la lancée de sa victoire face à Nancy, le club isérois va vouloir prendre le dessus sur Rodez et dépasser son adversaire au classement.