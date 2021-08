Pronostic Grenoble Quevilly Rouen : Analyse cote et prono du match de Ligue 2

Quevilly Rouen reprend sa marche en avant du côté de Grenoble

Barragiste la saison passée après une belle 4place, Grenoble est parti pour souffrir. Sans son excellent coach Philippe Hinschberger parti à Amiens, le club isérois n'a pris qu'1 point sur les 4 premières journées. Battu largement d'entrée par 2 candidats à la montée, le Paris FC à domicile (0-4) et Auxerre en Bourgogne (3-0), le GF38 a surtout inquiété sur ses deux derniers matchs. En effet, Grenoble n'a pu faire mieux que match nul à domicile face à une équipe guingampaise mal-classée (0-0) avant de perdre samedi à Niort, qui n'a rien d'un ténor (1-0). En 4 matchs, Grenoble n'a donc toujours pas marqué cette saison, le club ayant perdu cet été Benet, Djitté et Willy Semedo, à savoir son dynamiteur et deux de ses meilleurs buteurs. Promu cet été, Quevilly-Rouen est 6du classement et aurait pu même faire partie des leaders à l'orée de cette 5journée, s'il avait remporté son match en retard à jouer de mercredi. Malheureusement pour les hommes de l'ancien défenseur monégasque Bruno Irles, ils ont chuté à domicile face à Bastia (1-2), qui les avait devancé en tête de National la saison passée. Auparavant, Quevilly-Rouen avait fait match nul sur la pelouse de Dunkerque (1-1) avant de s'imposer consécutivement à Amiens (1-3) et à domicile face à Dijon (3-1). Face à une équipe de Grenoble qui n'y arrive pas, Quevilly pourrait reprendre sa marche en avant, et s'imposer ce samedi en Isère.