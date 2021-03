Pronostic Grenoble Pau : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Grenoble ne lâche pas face à Pau

Profitez d'un 1er pari remboursé de 100€ chez PokerStars Sports

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 13 autres sites vous permettent de parier sur ce Grenoble Pau :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Grenoble est certainement la belle surprise de la saison en Ligue 2. Bien partis, les hommes de Philippe Hinschberger ont emmagasiné de la confiance et ont ensuite su conserver un excellent rythme. Les Grenoblois sont désormais pleinement engagés dans la course aux play-offs d’accession. En effet, les Isérois occupent la quatrième place du classement avec 6 points de retard sur Troyes, leader, mais possèdent 7 unités de plus que l’AJ Auxerre, première formation hors des barrages d’accession. Les Grenoblois sont sur une excellente dynamique puisqu’ils sont invaincus lors des 6 dernières journées de championnat. Pour son dernier match, le GF38 est allé s’imposer tranquillement sur la pelouse du Havre (0-2). Depuis le début de saison, le club isérois se montre particulièrement performant dans son stade où il est toujours invaincu avec 9 succès et 4 nuls.chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, Pau est lancé dans sa mission maintien. Le promu s’attendait à vivre une saison compliquée mais montre un très bon état d’esprit depuis quelques semaines. En effet, les Palois avaient consécutivement dominé Guingamp et Amiens, mais ont ensuite perdu deux déplacements contre Nancy et Niort. Les hommes de Didier Tholot ont profité de deux réceptions consécutives face au Havre (2-0) et contre la lanterne rouge Châteauroux (1-0) pour sortir de la zone de relégation. Englué dans les dernières places quasiment toute la saison, la formation béarnaise se réveille au bon moment. En revanche, Pau ne compte qu’un seul point d’avance sur Guingamp et possède l’un des pires bilans de la Ligue 2 en déplacement. Déterminé à conserver sa place dans les 5 premiers, Grenoble devrait s’imposer à domicile face à des Palois en difficultés loin de leur Stade du Hameau.- Vous avez le droit à un premier pari remboursé de 100€.- Misez votre premier pari de 100€ sur ce match et gagnez- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé de vos 100€ en pari gratuit.avecavecavecavecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avecavec, sponsor de Monacoavecavecavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€Retrouvez le Pronostic Grenoble Pau encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !