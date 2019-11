Pronostic Grenoble Paris FC : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 2

Grenoble enchaîne face au Paris FC

L'affiche entre Grenoble et le Paris FC met aux prises deux formations sur des dynamiques diamétralement opposées. Les Grenoblois sont sur une très belle série de 7 matchs sans défaite (4 victoires et 3 nuls) alors que le club parisien reste sur deux grosses défaites. Le succès obtenu vendredi dernier à Auxerre a placé les Isérois en 8position à seulement 1 point des places de barragiste. Les hommes d'Hinschberger veulent faire perdurer leur série et profiter d'un Paris FC dans le dur. Les victoires consécutives face à Troyes et Châteauroux, ainsi que l'arrivée de Jérémy Ménez, laissaient penser d'un regain de forme des Franciliens. Les défaites face à Caen (2-4) et surtout la déroute de la Coupe de la Ligue à Nantes (8-0) ont montré que les problèmes parisiens sont profonds. Lors de ces deux revers, les hommes de Bazdarevic ont encaissé beaucoup de buts, ce qui n'était pas le cas en début de saison, malgré les défaites. Pour ce match, nous voyons des Grenoblois en pleine forme s'imposer face à des Parisiens en manque de confiance.