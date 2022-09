Pronostic Grenoble Paris FC : analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Un Grenoble – Paris FC verrouillé

Il y a 2 saisons de cela, cette affiche entre Grenoble et le Paris FC concernait les playoffs pour monter en Ligue 1. Lors de cette rencontre, les Isérois s'étaient imposés mais avaient ensuite subi la loi des Toulousains. Incapable d'enchaîner, le GF38 a vécu un cauchemar lors des 6 premiers mois de la saison dernière, se retrouvant en grand danger. Le déclic est intervenu lors de l'arrivée de Vincent Hognon, qui a permis à la formation grenobloise de se sauver grâce à un excellent finish. Irrégulier sur cette nouvelle saison, Grenoble a fait le nul contre le Havre (0-0) avant de prendre le meilleur sur Sochaux (1-0). Plus à l'aise dans son stade, le club isérois s'est ensuite lourdement incliné à Furiani face à Bastia (3-0), mais a ensuite repris sa marche en avant avec deux nuls face à Bordeaux (0-0) et Annecy (0-0) et surtout un succès au stade des Alpes face à Nîmes (3-2). Lors de la dernière journée, le GF38 est tombé en Pircardie face à une solide équipe amiénoise (1-0). Suite à ce résultat, Grenoble se trouve en 10position du classement. Le Paris FC s'est qualifié ces deux dernières saisons pour les barrages mais a à chaque fois été battu dès son entrée en lice. Malgré une contre-performance d'entrée face à Sochaux en mai dernier, Thierry Laurey a été maintenu mais se sait observé par son ambitieuse direction. Le début de saison du PFC est loin d'être convaincant puisqu'il n'a remporté qu'un seul match face à la modeste équipe de Quevilly Rouen. Le week-end dernier, les Parisiens se sont inclinés à domicile contre le leader bordelais avec une entame de rencontre manquée (1-3). 13, le club parisien doit se reprendre mais tombe face à des Grenoblois difficilement manœuvrables. Dans les dernières heures du mercato, le PFC a recruté Lefort en provenance des Young Boys pour densifier sa défense. Cette opposition entre Grenoble et le Paris FC s'annonce très serrée et comme lors de 5 des 7 matchs disputés par le GF38, pourrait voir moins de 3 buts.