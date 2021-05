Pronostic Grenoble Paris FC : Analyse, cotes et prono du barrage de Ligue 2

Grenoble passe l'obstacle Paris FC à domicile

Dans les 5 premiers depuis quasiment le départ de la saison, Grenoble a finalement terminé 4de Ligue 2. Grosse surprise de cet exercice, le club isérois n'a pas pu accrocher le top 2 mais il garde une chance de monter en L1 via ces play-offs d'accession. Les Grenoblois doivent surtout leur bonne saison à leurs très bons résultats à domicile. En effet, les Isérois n'ont perdu qu'un seul match en 2020-2021 dans leur stade des Alpes, et c'était face à Clermont qui monte directement en Ligue 1. Mise à part cette défaite récente, Grenoble a gagné 3 de ses 4 derniers matchs joués à domicile : face à Caen (3-1), Sochaux (2-0) et Rodez samedi (1-0).

De son côté, le Paris FC a fini à la 5et dernière place qualificative pour ces barrages, avec 1 point de retard sur son adversaire du jour. Longtemps en tête en début de saison, club parisien va finalement devoir remporter 3 matchs à l'extérieur pour passer en Ligue 1. Vainqueurs à domicile de Chambly ce week-end (3-0) les hommes de René Girard restent sur 3 nuls en déplacement, face à Rodez (2-2), Guingamp (0-0) et l'AC Ajaccio (1-1), soit 3 équipes de seconde partie de tableau. Très costauds à domicile, Grenoble pourrait s'imposer dans ce match face au Paris FC et se donner une chance de monter en Ligue 1.