Pronostic Grenoble Paris FC : Analyse, cote et pronostic du match de Ligue 2

Grenoble et le Paris FC dos à dos

La 1ière journée de Ligue 2 nous offre une affiche entre deux des candidats aux playoffs d'accession de la saison dernière, à savoir Grenoble et le Paris FC. Le club isérois a certainement été l'une des plus grandes surprises de l'exercice passé. Sous la houlette de Philippe Hinschberger, le GF38 est parvenu à terminer en 4e position du classement général et de disputer ainsi les barrages. Victorieux du Paris FC (2-0) à domicile, le club isérois s'est ensuite logiquement incliné à Toulouse (3-0). Hinschberger, parti à Amiens, Grenoble est désormais entrainé par le suisse Maurizio Jacobacci qui officiait auparavant à Lugano. Lors des rencontres amicales de préparation, l'équipe grenobloise s'est montré solide en alignant 4 matchs sans la moindre défaite, avec un succès face à Villefranche, pour des nuls contre Grasse, Dijon et Clermont. En revanche, les Isérois se sont inclinés lors de leur dernière rencontre face à l'AS Saint Etienne (2-1). De son côté, le Paris FC est certainement l'un des grands perdants de la saison dernière. Parti pied au plancher, le club francilien a rapidement pris les commandes du championnat pour compter plusieurs longueurs d'avance sur ses poursuivants. Ensuite, le PFC a perdu pied, mais a finalement su profiter de la baisse de régime de l'AJ Auxerre pour décrocher le dernier strapontin pour les barrages. Battu d'entrée par Grenoble, le club parisien a décidé de lancer une nouvelle page à l'intersaison en faisant venir Thierry Laurey à la place de René Girard. Parti fort lors de la préparation, le Paris FC a successivement surclassé Châteauroux (5-0) et Quevilly Rouen (3-0), avant de s'incliner contre Reims (1-0) et de faire le nul contre Créteil (2-2). Grenoble et le Paris FC débutent de nouveaux cycles avec de nouveaux entraineurs, en recherche de confiance, ces deux formations devraient se quitter sur un nul qui satisferait les deux équipes pour lancer cette saison.