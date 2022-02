Pronostic Grenoble Niort : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Niort se reprend face à Grenoble

Surprise de la saison passée, Grenoble ne connaît pas la même réussite lors de ce nouvel exercice. En effet, l'an passé, la formation iséroise sous les ordres de Philippe Hinschberger avait ravi ses supporters en se hissant en playoffs d'accession. Après avoir passé le 1tour face au Paris FC, le GF38 s'était incliné contre une formation toulousaine bien supérieure. Suite au départ d'Hinschberger pour Amiens, les dirigeants ont tenté le pari Jacobacci. Le coach Italien a échoué dans sa mission, ne parvenant pas à imposer sa philosophie de jeu en Isère. Logiquement, après une série de résultats négatifs, les dirigeants grenoblois ont décidé de changer d'entraîneur pour relancer Vincent Hognon, qui avait connu une belle expérience mais une fin particulière à Metz avec son remplacement temporaire de Fred Antonetti. Depuis son arrivée en Isère, le nouvel entraîneur grenoblois a dirigé 4 rencontres sans le moindre succès avec un revers à domicile face à une formation auxerroise qui joue les premiers rôles (0-1) puis un nul au Roudourou face à Guingamp (0-0). Ensuite, les Grenoblois ont concédé deux nouvelles défaites face à Quevilly Rouen (1-0) et le week-end dernier contre Sochaux (1-3). La nouvelle recrue, Jordan Tell, avait pourtant ouvert le score dès la 1minute mais n'est pas parvenue à conserver son avance. Résultat, le GF38 est tombé à l'avant-dernière place.

En face, Niort fait partie des équipes qui avaient été touchées durement par la Covid en 2022 et avaient vu plusieurs de ses matchs être reportés, dont celui à Grenoble. L'équipe niortaise avait plutôt bien fini l'année 2021 avec des succès face à Toulouse (2-1) et contre Pau (3-0) pour un nul contre Dijon (2-2). A la reprise, les Niortais ont dominé sur leur lancée Caen (0-2), Dunkerque (2-0) pour un nul face au Havre (0-0). La belle dynamique s'est arrêtée le week-end dernier avec un revers face à Amiens (3-1) mais les Picards sont en forme. Les hommes de Sébastien Desabre pourraient se replacer près des playoffs en cas de succès face à Grenoble. Incapable de gagner le moindre match depuis des semaines, Grenoble devrait subir la loi d'une équipe niortaise qui a les playoffs en ligne de mire.