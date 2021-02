Pronostic Grenoble Niort : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Grenoble solide à domicile face à Niort

Surprise de la saison, Grenoble s'est servi de son excellente dynamique du début d'exercice pour s'installer dans le Top 5 de Ligue 2. Les joueurs de Philippe Hinschberger sont bien partis pour participer au moins aux playoffs en fin d'année. Actuellement, le GF38 occupe la 4place avec 7 points d'avance sur le Paris FC, 6, mais compte seulement une unité de retard sur le 2, Clermont. Dans son stade des Alpes, Grenoble possède l'un des meilleurs bilans de la Ligue 2 à domicile avec 30 points pris, seul Troyes fait mieux mais avec un match de plus joué à la maison. Le week-end dernier, les Grenoblois ont décroché une très belle victoire à Nancy en s'imposant au bout du temps additionnel sur une réalisation de Djitté (1-2). Cette saison, les Isérois ont pris de nombreux points dans le « money time » , avec plusieurs buts intervenus dans le temps additionnel ou en toute fin de rencontre.

De son côté, Niort a fait un grand pas vers le maintien en s'imposant contre Pau le week-end dernier. Les Chamois n'avaient plus remporté le moindre match depuis la mi-décembre et la réception d'Ajaccio (2-0). Proche de la relégation l'an passé, Niort a profité d'un excellent départ pour prendre de l'avance sur la zone rouge cette saison. Les Niortais ont connu ensuite un passage délicat avec 11 journées sans la moindre victoire mais se sont tout de même montrés solides en signant 7 nuls. Revigorés par son succès sur le promu palois, les Chamois espèrent décrocher un point en Isère. En revanche, le bilan niortais en déplacement n'est guère réjouissant puisque la bande à Desabre reste sur 8 matchs à l'extérieur sans le moindre succès. En pleine réussite et très fort à domicile, Grenoble devrait décrocher un nouveau succès face à Niort dans l'optique des play-offs.