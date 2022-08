Pronostic Grenoble Nîmes : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Un Grenoble – Nîmes cadenassé

Grenoble vient de vivre deux dernières saisons diamétralement opposées. En effet, le club isérois avait réussi à jouer les playoffs en 2021, ne s'inclinant qu'en demi-finale face à Toulouse avant de vivre un exercice dernier compliqué à lutter pour son maintien. L'arrivée de Vincent Hognon, en cours de saison, avait été salvatrice pour le GF38. Sur la lancée de sa fin de saison passée, la formation grenobloise se montre solide lors de cette entame de championnat. En effet, les Isérois n'ont perdu qu'une seule fois sur la pelouse de Furiani où il n'est jamais simple de prendre des points. Pour le reste, les partenaires de Maubleu ont signé trois nuls face à Bordeaux, le Havre et Annecy, pour un succès contre Sochaux (1-0). A noter que la formation iséroise possède la pire attaque de L2 avec un seul but inscrit mais l'une des meilleures défenses (la 2) avec 3 buts concédés, tous lors de la défaite à Bastia (3-0).

En face, Nîmes a plutôt bien négocié son retour en Ligue 2 en n'étant pas en danger par la relégation. Le club gardois ne possède a priori pas les moyens pour se mêler à la lutte pour la montée et devrait de nouveau se contenter d'assurer sa place dans l'antichambre de la Ligue 1. Les hommes d'Usai ont perdu deux rencontres depuis le début de saison, face aux deux leaders du championnat Caen et Dijon, pour un nul contre l'AS Saint Etienne (1-1) et des victoires face à Rodez (1-0) et Laval (1-0). Calé en milieu de tableau à la 9e place, le Nîmes Olympique doit cette position à ses résultats à domicile. Cette affiche entre Grenoble et Nîmes s'annonce cadenassé avec moins de 3 buts, pari qui est passé lors de 4 des 5 premiers matchs de ces 2 équipes depuis le début de saison.