Pronostic Grenoble Nîmes : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Nîmes enchaîne à Grenoble

Surprenant l'an passé, Grenoble était parvenu à accrocher une place de barragiste pour la montée en Ligue 1. Dominateurs du Paris FC lors du 1tour de ces play-offs, les Isérois s'étaient ensuite inclinés face à Toulouse. Lors du mercato estival, le GF38 a perdu son entraîneur Philippe Hinschberger parti rejoindre Amiens. Pour le remplacer, la direction grenobloise a misé sur l'italien Jacobacci, pour le moment sans réussite. En effet, depuis le départ de cette nouvelle saison, Grenoble n'a remporté qu'une seule rencontre, face au promu Quevilly Rouen (2-0). Pour le reste, la formation iséroise a connu de nombreuses contre-performances avec notamment deux lourdes défaites d'entrée face au Paris FC (4-0) et Auxerre (3-0). Grenoble souffre offensivement sur ce début de saison avec seulement deux buts inscrits (pire attaque de Ligue 2). Pas vraiment une surprise puisque le club a perdu au mercato 5 de ses meilleurs joueurs : les buteurs Djitté (Austin FC) et Willy Semedo (Pafos FC), le milieu organisateur Benet (Amiens), le latéral Mombris (Guingamp) et le cadre Pickel (Familicao) qui a marqué 1 des 2 seuls buts grenoblois de ce début de saison. En face, le Nîmes Olympique semble avoir parfaitement digéré sa relégation en Ligue 2. Pourtant, la formation gardoise avait connu une forte vague de départs à l'intersaison. Invaincus depuis le début de saison, les Crocos ont remporté 3 succès contre Dijon, Valenciennes et Dunkerque, pour des nuls face à Bastia, Pau et Caen. Si l'attaque grenobloise est faible, la défense nîmoise est le grand point fort des Crocos depuis le début de saison, avec seulement 2 buts concédés, ce qui en fait la meilleure défense du championnat. Annoncé sur le départ, l'intéressant Zinedine Ferhat n'a pas trouvé preneur et fait toujours partie de l'effectif gardois. Avec leur défense de fer, des Crocos ambitieux semblent en mesure de prendre le dessus sur des Grenoblois dans le dur ce samedi.