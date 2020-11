Pronostic Grenoble Le Havre : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 2

Grenoble renoue avec le jeu face à Le Havre

Profitez d'un bonus EXCLUSIF de 120€ chez Unibet

non pas 100€ mais bien 120€

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 9 autres sites vous permettent de parier sur ce Grenoble – Le Havre :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Le GF38 occupe la 11place du classement de Ligue 2 avec 12 points mais deux matchs joués en moins. Les hommes de Philippe Hinschberger font partie des bonnes surprises de ce début d’exercice. Touchés fortement par le Covid, les Grenoblois comptent deux matchs en retard puisque leurs deux dernières rencontres ont été reportées. La dernière rencontre des Isérois remonte au 14 octobre avec une défaite à Amiens (1-0), la bande à Hinschberger pourrait manquer de rythme. Dans son stade des Alpes, Grenoble a réalisé pour l'instant un carton plein avec trois succès sur Toulouse, Ajaccio et Valenciennes et espère poursuivre cette série lors de la réception du Havre.enchezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐En face, Le Havre peut également espérer monter en Ligue 1. Les hommes de Paul Le Guen sont bien placés puisqu’ils occupent la troisième position du classement de Ligue 2. Ce déplacement en Isère face à une formation grenobloise invaincue dans son stade va servir de test pour les ambitions normandes. Les Havrais sont sur une bonne dynamique et viennent de remporter leurs deux dernières rencontres face aux deux promus, Dunkerque et Pau sur le même score de 1-0. Les Havrais réussissent peu en général lors de de déplacement en Isère (1 victoire lors des 10 dernières confrontations à Grenoble) et pour ce choc, un Grenoble pour l'instant parfait à domicile, pourrait accrocher au moins un nul dans un match avec moins de 3 buts entre deux des meilleures défenses de Ligue 2.- Vous bénéficiez d'un bonus de 120€ au lieu des 100€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 100€ et vous êtes remboursé de 120€ !avecavecavecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavecavecRetrouvez le Pronostic Grenoble Le Havre détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !