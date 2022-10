Pronostic Grenoble Laval : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Grenoble solide à domicile face à Laval

Barragiste il y a deux saisons, Grenoble a dû lutter pour se maintenir l'an passé. Lors de ce nouvel exercice, le club isérois se trouve en 11position avec 13 points, soit 4 de plus que le 1er relégable. La formation grenobloise doit ce classement à ses performances à domicile où elle a glané pas moins de 10 points. Néanmoins, le week-end dernier, le GF38 a ramené un excellent résultat de Saint Etienne (2-2) en marquant sur ses deux seuls tirs cadrés. Bien aidé par un Maubleu dans un bon jour, Grenoble a ainsi bonifié son succès obtenu face à Caen (1-0) au Stade des Alpes. La bande à Vincent Hognon veut poursuivre sur cette dynamique et prendre des points lors de la réception d'une équipe lavalloise promue cet été. Pour cela, le club isérois compte sur Jordan Tell, buteur lors des deux derniers matchs et sur Sanyang, le meilleur dribbleur de Ligue 2.

Pour son retour en Ligue 2, Laval a réalisé un petit exploit en s'imposant en Corse face à Bastia (0-2) lors de la 1journée. En difficulté à domicile où il n'a toujours pas remporté la moindre rencontre, le Stade a brillé en déplacement avec des succès sur Annecy (0-1) et récemment à Quevilly Rouen (0-1). Cette dernière victoire était venue mettre fin à un terrible passage de 4 revers consécutifs. Le week-end dernier, malgré un sursaut d'orgueil en seconde période, Laval a été battu à domicile par le leader de Ligue 2, Bordeaux (1-2). Les Tangos regretteront certainement des décisions arbitrales en leur défaveur. Buteur face aux Girondins, le Corse Maggiotti a inscrit son 5but de la saison, performance à souligner pour un milieu de terrain. Costaud dans son stade des Alpes (3 victoires, 1 nul et 1 défaite), Grenoble devrait accrocher au moins le nul face à une formation lavalloise irrégulière. Un seul match de Grenoble a vu plus de 3 buts cette année.