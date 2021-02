Pronostic Grenoble Guingamp : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Grenoble enfonce Guingamp

Grenoble n'a pas profité des faux-pas clermontois et auxerrois du week-end. En effet, les hommes de Philippe Hinschberger se sont également inclinés en Corse face à l'AC Ajaccio (2-1). Cette défaite confirme le constat général des Isérois depuis le départ de cette saison, à savoir leur excellent comportement dans leur stade des Alpes et leurs difficultés loin de leurs bases. Le club grenoblois a quasiment réalisé un parcours parfait à domicile avec 8 victoires pour 2 nuls. Seuls le Paris FC et Auxerre sont repartis avec un point du stade des Alpes. Très solide à domicile, Grenoble veut profiter de la venue d'une formation guingampaise en difficulté pour se relancer dans la course à la montée. Actuellement, les Grenoblois occupent la 4place mais font face à la pression du Paris FC, sixième à seulement 2 points.

En face, l'En-Avant Guingamp est dans une très mauvaise passe. Les Bretons sont en train de glisser dangereusement dans la zone rouge. En effet, le club guingampais ne compte plus qu'un point d'avance sur Nancy, premier relégable. Lors de la dernière journée, les Bretons ont confirmé leur passage délicat en s'inclinant au Roudourou face à une formation paloise, luttant pour son maintien (2-3). Lors des 15 dernières journées, Guingamp ne s'est imposé qu'une seule fois et cela face à la lanterne rouge, Châteauroux. Les Bretons sont en grand danger et cela d'autant plus que ses adversaires directs semblent posséder le bon état d'esprit pour se maintenir. Très fort dans son stade des Alpes, Grenoble devrait s'imposer face à des Bretons, dans le dur.