Pronostic Grenoble Dijon : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Grenoble assomme Dijon

L'arrivée de Vincent Hognon, en cours de saison dernière, a permis au club isérois de se sauver. Sur la lignée de cette excellente fin d'exercice, les Grenoblois se montrent très intéressants lors de cette nouvelle campagne de championnat. Sans faire de bruits, le GF38 s'est installé sur le podium de L2 à 2 points de Bordeaux, second, et 4 du Havre, leader. Invaincu depuis 7 rencontres, Grenoble est sur une très belle série de 5 victoires consécutives toutes compétitions confondues. Lors de ce passage, les partenaires de Jordan Tell se sont qualifiés pour le prochain tour de la Coupe de France en écartant facilement Illzach Modenheim (1-4) et en remportant 4 journées de championnat face à Laval (3-2), Niort (0-3), Valenciennes (1-0) et le week-end dernier à Rodez (0-1). Le meilleur buteur grenoblois est l'excellent Sanyang avec 5 réalisations. Ce dernier est l'un des meilleurs dribbleurs de la L2.

En face, Dijon avait affiché ses ambitions en s'attachant Omar Daf lors de l'intersaison. Comme attendu, l'arrivée de l'ancien sochalien a donné un coup de boost aux Bourguignons, auteur d'une excellente entame. Mais voilà, la belle dynamique s'est arrêtée nette pour laisser place au naufrage dijonnais. En effet, le DFCO vient de signer une terrible série de 10 matchs sans la moindre victoire au cours de laquelle la bande à Daf s'est inclinée à 7 reprises. Cette mauvaise passe a eu pour effet de faire reculer Dijon à la 16place, avec le même nombre de points que le 1er relégable. Eliminé de la Coupe de France par Saint-Pryve, Dijon a limité la casse le week-end dernier en concédant le nul à domicile contre Guingamp (1-1). Sur une excellente série de résultats, Grenoble devrait s'imposer face à une formation dijonnaise incapable de remporter un match depuis le mois d'août.