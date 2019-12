Pronostic Grenoble Clermont : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 2

Clermont enchaîne face à Grenoble !

La 17journée de Ligue 2 nous offre une opposition, presque un derby, entre Grenoble et le Clermont Foot. Les joueurs de l'Isère font partie des formations qui ont le moins perdu en Ligue 2 (3 défaites) mais ils ont très peu gagné (4 succès en 16 matchs). Les hommes d'Hinschberger ont accumulé les matchs nuls depuis le début de saison (9). Grenoble est dans une période plus difficile puisque le club n'a pas remporté le moindre succès lors des 5 dernières rencontres. Les Grenoblois se sont même inclinés contre une formulation évoluant aux échelons inférieurs en Coupe de France. Et ce week-end, le GF38 s'est logiquement incliné chez le leader du championnat, Lorient (2-1).chez⇒ ⇒⇐ ⇐En face, Clermont a enfin décroché un succès au Montpied face à Niort vendredi. Très performants à l'extérieur, les Clermontois ne comptaient jusqu'alors qu'un succès à domicile obtenu lors de la 1journée face à Châteauroux. En déplacement, les Auvergnats font partie des meilleures formations de Ligue 1 avec 16 points pris sur 24 possibles. Pour leur dernière sortie, les hommes de Gastien ont ramené un bon nul de Corse face à l'AC Ajaccio, 3e du classement, après s'être imposé à Chambly et Guingamp. Ces performances ont permis aux Clermontois de se rapprocher des places de barragiste. Pour ce match, une équipe de Clermont très solide à l'extérieur et boostée par son succès face à Niort devrait continuer sur sa lancée s'imposer contre des Grenoblois sur une mauvaise série.