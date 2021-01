Pronostic Grenoble Chambly : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Grenoble renoue avec le succès face à Chambly

Leader surprise de la Ligue 2 pour terminer l'année 2020, Grenoble connait un début 2021 plus compliqué. En effet, les hommes de Philippe Hinschberger n'ont pas remporté de victoire en championnat lors des 3 journées disputées depuis la fin de la trêve hivernale. Les Isérois n'ont pas été épargnés par le calendrier puisqu'ils ont affronté 3 candidats à la montée, Clermont (3-0), Toulouse (2-0) et Auxerre (2-2). En difficulté en déplacement, le GF38 se montre très performant dans son Stade des Alpes. Les Grenoblois, malmenés par Auxerre, lors de leur dernière réception, ont cependant réussi à renverser un match mal engagé. La bande à Hinschberger a pris un point en inscrivant deux buts lors des 10 dernières minutes (score finale 2-2). Cette reprise compliquée a fait glisser Grenoble à la 5place du classement, avec seulement 3 points d'avance sur le Paris FC, qui compte un match en retard. Le club isérois a repris confiance cette semaine en s'imposant à Clermont en Coupe de France aux tirs aux buts.

De son côté, Chambly s'est incliné à Valenciennes en Coupe de France (2-0). Les Camblysiens n'étaient pas trop concernés par cette compétition puisqu'ils sont surtout tournés vers leur maintien. En effet, la bande à Bruno Luzi est actuellement 17, hors de la zone de relégation, mais avec le même nombre de points que Rodez, premier relégable. En revanche, Chambly a un match en plus à jouer puisque sa dernière rencontre face à Niort a été reportée suite aux chutes de neige qui ont recouvert le stade Pierre-Brisson de Beauvais (qui accueille les rencontres à domicile de Chambly). Depuis quelques semaines, le club camblysien se montrait plus régulier dans ses résultats et venait de s'imposer à Pau (3-1). Néanmoins, Grenoble, très performant dans son stade (7 victoires et 2 nuls), et lancé dans la course aux play-offs devrait renouer avec la victoire face à Chambly.