Pronostic Grenoble Caen : analyse, cotes et pronos du match de Ligue 2

Pas de vainqueur entre Grenoble et Caen

Profitez de 100€ remboursés EN CASH chez PMU Sport

Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 12 autres sites vous permettent de parier sur ce Grenoble - Caen :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Après un excellent exercice sous la houlette de Philippe Hinschberger avec une participation aux playoffs, Grenoble a souffert l’an passé suite au départ de son coach à Amiens. Arrivé en cours de saison, Vincent Hognon a permis à son équipe de se maintenir. Avec le même coach, ce début de nouvelle saison est loin d’être brillant mais les Isérois ont pris régulièrement des points qui lui permettent d’être classés en 13position avec 2 points d’avance sur les premiers relégables. Le GF38 reste sur deux revers à l’orée de recevoir une formation de Caen qui joue la montée en Ligue 1. En revanche, dans cette entame de championnat, Grenoble s’était montré solide à domicile mais a connu son premier faux-pas lors de sa dernière réception face au Paris FC (1-2).chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, le Stade Malherbe de Caen a connu un retour en Ligue 2 pas simple mais semble être parti sur de bonnes bases lors de nouvel exercice. Dans un championnat plus ouvert que jamais, les Caennais sont actuellement sur le podium à la 3place avec seulement un point de retard sur le leader sochalien. Cette bonne position est en grande partie la conséquence du très bon parcours à domicile des Normands, car en déplacement les hommes de Stéphane Moulin n’ont remporté qu’un match loin de leur base face à Nîmes (0-1) lors de la 1journée avec un but marqué dans les arrêts de jeu. Cette affiche met aux prises deux formations aux dynamiques différentes avec un avantage pour les Normands, cependant Grenoble a souvent fait preuve de solidité à domicile tandis que Caen n’est pas spécialement à l’aise loin de ses bases. On pourrait voir par conséquent les deux équipes se neutraliser et se quitter sur un nul. Une grosse cote à tenter avec les 100€ remboursés en cash chez PMU.- Vous avez le droit à un 1pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursés EN CASHavecen rentrant le code "SOFOOT"avecavecdès la fin du matchavecavecen rentrant le code "SOFOOTX2"avec, dont un 1pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Grenoble Caen encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !