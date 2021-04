Pronostic Grenoble Caen : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Grenoble repart de l’avant face à Caen

Profitez d'un 1er pari remboursé de 100€ chez PokerStars Sports

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 11 autres sites vous permettent de parier sur ce Grenoble Caen :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Dans le top 5 de Ligue 2 depuis quasiment le début de saison, Grenoble ne veut pas lâcher cette position, synonyme au moins de barrages d’accession. Les Grenoblois réalisent une saison cohérente mais connaissent quelques difficultés lors des dernières rencontres. En effet, les hommes de Philippe Hinschberger restent sur trois matchs sans la moindre victoire avec deux nuls à domicile face à Pau (1-1) et Châteauroux (2-2), deux formations qui luttent pour le maintien, pour une défaite chez le Paris FC (2-0) adversaire direct pour les barrages. Dans son stade, le GF38 est toujours invaincu cette saison en Ligue 2 et compte le rester après cette confrontation face à Caen. Dans une partie haute du tableau, où tout est encore possible, Grenoble pourrait en cas de victoire se mêler à la lutte pour les 2 premiers accessits, qui permettent de monter directement en Ligue 1.chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, le Stade Malherbe de Caen est l’une des grosses déceptions de la saison. En effet, les Normands pointent seulement à la 15place avec 6 points d’avance sur le 1relégable. Les Caennais doivent surveiller ce qui se passe derrière car Chambly ou Guingamp n’ont pas abdiqué dans la lutte pour le maintien. Les récents mauvais résultats des Caennais ont poussé les dirigeants à se séparer de Pascal Dupraz pour nommer Fabrice Vandeputte. Pour sa première sur le banc normand, le nouveau technicien a vu ses hommes concéder un match nul à domicile face à une formation paloise (1-1) qui lutte donc pour se maintenir. Déterminé à retrouver les joies de la victoire, Grenoble devrait prendre le dessus sur des Caennais en difficulté.- Vous avez le droit à un premier pari remboursé de 100€.- Misez votre premier pari de 100€ sur ce match et gagnez- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé de vos 100€ en pari gratuit.avecavecavecavecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavecavec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avecavec, sponsor de Monacoavecavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€Retrouvez le Pronostic Grenoble Caen encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !