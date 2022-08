Pronostic Grenoble Bordeaux : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Bordeaux prolonge sa série d’invincibilité à Grenoble

Profitez de 100€ offerts DIRECT pour 100€ déposés chez Winamax

Profitez de 100€ offerts DIRECT pour 100€ déposés chez Winamax

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, d'autres sites vous permettent de parier sur ce Grenoble Bordeaux :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

15de Ligue 2 la saison dernière, Grenoble vient d’entamer une 5ème saison d’affilée à cet échelon. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que la formation de Vincent Hognon a fait la pluie et le beau temps sur ses premières sorties. Alors qu’ils avaient pris un point au Havre (0-0) et battu une équipe sochalienne (1-0) candidate à la montée en Ligue 1, les Isérois sont tombés de haut samedi dernier à Bastia (3-0). Avec ce bilan neutre, le GF38 figure en milieu de classement avec 3 points de débours sur son adversaire du jour.(Déposez 100€ et misez avec 200€) chez⇒ ⇒⇐ ⇐Bordeaux a tout connu en l’espace de quelques mois. Ce sentiment de honte que le club ressentait la saison dernière après avoir logiquement terminé à la dernière place du classement de Ligue 1 a disparu. La peur a ensuite envahi les Girondins, un temps relégués administrativement en National mais finalement repêchés en Ligue 2 à quelques jours du début du championnat. Et désormais, les Marine et Blanc renaissent de leur cendre dans l’antichambre de l’élite, avec une équipe rajeunie que la plupart des cadres ont quittée par rapport à la saison passée. Ces jeunes bordelais ont de l’envie et ont empoché 7 points sur 9 contre Valenciennes (0-0), Rodez (0-3) et Niort (1-0). Seule équipe à ne pas avoir encore concédé de but, Bordeaux devrait pouvoir au moins tenir le nul à Grenoble.- Winamax vous offre le montant de votre 1dépôt jusqu'à 100€.- Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !- Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ offerts) sur ce pari et tentez de gagner(266€ - les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).- Vous avez le droit en + à 500€ de bonus pour jouer au poker.- Winamax vous offre le montant de votre 1dépôt jusqu'à 100€.- Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !- Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ offerts) sur ce pari et tentez de gagner(490€ - les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).- Vous avez le droit en + à 500€ de bonus pour jouer au poker.avecen rentrant le code "SOFOOTX2"avecavecen rentrant le code "SOFOOT"avecavecdès la fin du matchavec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Grenoble Bordeaux détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !