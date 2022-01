Pronostic Grenoble Auxerre : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Auxerre se relance à Grenoble

Profitez de 100€ remboursés EN CASH chez PMU Sport

Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 12 autres sites vous permettent de parier sur ce Grenoble - Dunkerque :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Surprenant barragiste la saison passée, Grenoble s’était seulement incliné lors des demi-finales à Toulouse. Suite à ces excellentes prestations, le club isérois était attendu comme l’un des candidats aux playoffs. La première partie de saison est loin d’avoir répondu aux attentes puisque le GF38 pointe à une décevante 16e place avec seulement un point d’avance sur le 1er relégable. De plus, Grenoble est dans le dur ces dernières semaines avec une accumulation de défaites face à Valenciennes, Le Havre, Amiens et Ajaccio. Cette mauvaise passe a poussé le club à réagir et à se séparer de l’italien Maurizio Jaccobachi pour nommer Vincent Hognon, qui avait réalisé un travail intéressant à Metz.chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐Aux portes des playoffs l’an passé, l’AJA a pour mission de ne pas rater le coche cette saison. Les hommes de Jean-Marc Furlan sont actuellement dans le bon wagon puisqu’ils occupent la 4e place avec 5 points de retard sur Ajaccio, leader de L2. Cependant, la formation bourguignonne se montre trop irrégulière depuis l’entame du championnat pour pouvoir lutter pour les 2 premières places. Les derniers résultats confirment cette tendance puisqu’après avoir battu Dunkerque (0-2), les Auxerrois ont été battus à domicile par le Havre (2-3). Buteur lors de ce match, Gaetan Charbonnier a également été expulsé et manquera le déplacement en Isère. Son absence est préjudiciable car l’ancien brestois est le meilleur buteur du club. Déterminé à consolider sa place parmi les playoffs, Auxerre devrait s’imposer face à une formation grenobloise incapable de gagner lors des dernières rencontres.- Vous avez le droit à un 1pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursés EN CASHavecavecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOT"avecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10"avec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Grenoble - Dunkerque encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !