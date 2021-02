Pronostic Grenoble Amiens : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Grenoble fait le taf à domicile face à Amiens

Surprise de cette saison de Ligue 2, Grenoble occupe la 3place du classement avec seulement 4 points de retard sur leader troyen. Les hommes de Philippe Hinschberger ont connu une période de flottement, pas aidé par un calendrier démentiel. En effet, les Grenoblois se sont inclinés face à Clermont et Toulouse, pour un nul contre Auxerre. Les joueurs de l'Isère se sont ensuite repris et notamment à domicile avec des succès face à Chambly (2-0) et contre Guingamp (2-1). Le week-end dernier, le GF38 est allé chercher un excellent succès dans le Nord face à une équipe valenciennoise en forme qui lutte pour revenir sur les play-offs (0-1). Dans son stade des Alpes, Grenoble est invaincu avec 9 succès pour 2 nuls depuis le départ de cette saison. En milieu de semaine, dans le cadre de la Coupe de France, le GF38 a été dominé par une formation monégasque en pleine forme (0-1).

En face, Amiens revit après un début de saison compliqué. Comme souvent suite à une relégation, la formation venue de L1 a mis du temps pour retrouver son rythme. Depuis le début du mois de décembre, le club amiénois se montre cohérent avec seulement deux défaites concédées face au Paris FC et contre Pau. Il est intéressant de noter que ses 2 revers sont intervenus en déplacement. Le week-end dernier, les Amiénois ont concédé le nul dans leur stade de la Licorne face au Stade Malherbe de Caen (0-0) qui confirme le petit coup d'arrêt actuel du club picard. En Coupe de France, les Amiénois ont encaissé deux buts aux pires des moments, dont un au bout du temps additionnel face à Metz (1-2). Très performant dans son stade, Grenoble a les armes pour s'imposer face à une formation amiénoise qui reste sur 2 revers à l'extérieur et qui n'a pris qu'1 seul point sur les 3 dernières journées.