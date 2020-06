Pronostic Grenade Villarreal : Analyse, prono et cotes du match de Liga

Villarreal peut prendre cette rencontre face à Grenade

Après un début de saison presque parfait, matérialisé par une place dans le top 4 après 10 journées, Grenade est rapidement rentré dans le ventre mou du championnat espagnol. Cependant, après une longue période de disette (9 défaites lors des 13 derniéres journées), les Rouges et Blancs ont retrouvé de belles couleurs. En course pour arracher une place européenne en fin de saison, les coéquipiers de Maxime Gonalons restent sur 6 matchs sans défaite avec une victoire contre Getafe à la reprise (2-1) et un match nul face au Real Betis dimanche soir (2-2). Grenade est neuvième du championnat.enchezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐En face, Villarreal est une équipe en pleine forme. Pas vraiment inspiré avant la pause avec 3 défaites successives (Atlético Madrid, Bilbao et Leganes), le Sous-Marin Jaune a pris les choses en main depuis la reprise. En déplacement en Galice pour défier le Celta de Iago Aspas, Villarreal s’est arraché pour ramener les 3 points grâce à un but dans les derniers instants (1-0). Puis, lors de la réception des insulaires de Majorque, la bande de Santi Cazorla a eu du mal mais elle a fini par s’imposer (1-0). Villarreal est 7de ce championnat à seulement 3 petits points de la Sociedad (quatrième) et de la Ligue des Champions. Sur sa lancée et très solide, Villarreal pourrait l'emporter face à une équipe qui lui réussit (4 victoires et 2 nuls sur les 6 derniers duels).- Vous bénéficiez d'un bonus de 120€ au lieu des 100€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 100€ et vous êtes remboursé de 120€ !avecavecavecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavec, dont un 1er pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavecUn Bonus ÉNORME de 200€ dont 150€ sur vos 1paris sportifs avecavecavecavec, dont un premier pari remboursé de 100€Retrouvez le Pronostic Grenade Villarreal détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !