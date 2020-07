Pronostic Grenade Valence : Analyse, prono et cotes du match de Liga

Grenade accroche Valence

Assuré du maintien, Grenade est calé en milieu de tableau en Liga (9avec 46 points, soit 17 de plus que le 1er relégable). Les hommes de Diego Martinez ont disputé 6 rencontres depuis la reprise pour un bilan équilibré de 2 victoires, 2 nuls et 2 défaites. Dans cette formation, on retrouve de vieilles connaissances comme Roberto Soldado ou le Français Foulquier. Grenade a pris confiance en milieu de semaine en s'imposant contre Alaves (2-0). En février, les partenaires de Soldado s'étaient imposés à domicile contre Valence en Coupe du Roi (2-0) et espèrent rééditer cette performance ce week-end.

A Valence, rien ne va plus. Le club s'est d'ailleurs séparé pour la deuxième fois de son entraineur. L'ancien Bordelais Celades a payé les récentes contre-performances de sa formation en Liga, après avoir été déjà éliminé en huitième de finale de la Ligue des Champions. Depuis la reprise, Valence a remporté une seule victoire, pour 1 nul et 4 défaites. Ce bilan catastrophique ne sied pas à une formation censée jouer la qualification en Ligue des Champions. A 4 journées de la fin, Valence compte le même nombre de points que son adversaire du soir Grenade. Pour ce duel, Grenade pourrait profiter des difficultés actuelles de Valence pour prendre au moins un point.