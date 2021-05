Pronostic Grenade Real Madrid : Analyse, cotes et prono du match de Liga

Le Real relève la tête à Grenade

Profitez d'un 1er pari remboursé de 150€

Si vous souhaitez parier sur ce Grenade – Real Madrid chez d'autres sites de paris sportifs, d'autres bonus vous sont offerts

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

A 3 journées de la fin, Grenade est assuré de se maintenir et se retrouve distancé pour les places européennes. L’an passé, au terme d’un excellent exercice, les Andalous étaient parvenus à décrocher une place européenne mais n’ont pas réussi à maintenir leur niveau de performance cette année sans doute raison de l'énergie disputée en C3. Dans cette Europa League, les partenaires de Maxime Gonalons ont vu leur parcours s’arrêter en quart de finale suite à leur double défaite face à Manchester United (4-0 en cumulé). Dans une fin de saison sans enjeu, le club andalou finit en roue libre comme le montre ses derniers résultats avec 2 dernières défaites concédées à domicile face à Cadix (0-1) et à Séville face au Bétis ce week-end (2-1).chez⇒ ⇒⇐ ⇐En face, le Real Madrid a laissé passer dimanche une très belle opportunité de revenir sur l’Atletico Madrid, leader de la Liga. Dans un championnat espagnol où tous les « Grands » connaissent des passages compliqués, les Merengue n’ont pas su profiter du nul samedi entre le Barca et les Matelassiers. En effet, les hommes de Zinedine Zidane ont été tenus en échec par le FC Séville (2-2). Le tournant du match est intervenu en seconde période au moment où le Real pensait bénéficier d’un penalty. La VAR est intervenue pour indiquer un penalty en faveur des Sévillans au début de l’action pour une main discutable de Militao. Lesont ensuite poussé pour égaliser et ont trouvé la faille sur une frappe déviée de Toni Kroos en fin de rencontre. Sans être transcendants depuis le début de saison, le club madrilène a souvent fait le taf et devrait de nouveau être en mesure de prendre les 3 points face à une formation de Grenade qui ne joue plus grand-chose.- Misez par exemple votre 1pari remboursé de 150€ sur ce pari pour tenter de remporter- Si votre pari est perdant, vos 150€ vous sont remboursés en paris gratuits.- Vous pouvez récupérer ensuite jusqu'à 100€ supplémentaires en Cash Back pendant les 2 périodes de 30 jours suivant votre inscription.avecavecavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavecavec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avecavec, sponsor de MonacoavecRetrouvez le Pronostic Grenade Real Madrid détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !