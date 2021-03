Pronostic Grenade Molde : Analyse, cotes et prono du match de Ligue Europa

Molde résiste à Grenade

Sorti en 2position de son groupe derrière le PSV Eindhoven, Grenade avait assuré l'essentiel en tenant à distance le PAOK Salonique et Omonia. Les Espagnols ont en revanche réussi un très bel exploit face au Napoli lors des seizièmes de finale. En effet, vainqueurs du match aller à domicile avec un avantage de deux buts (2-0), les Espagnols ont su contenir la furia italienne au retour (défaite 2-1). Parti sur les chapeaux de roue avec un but dès la 3minute, le Napoli pensait pouvoir revenir mais a déchanté suite à l'égalisation de Montoro. Au final, Grenade s'est incliné en Italie mais a fait le nécessaire pour marquer ce fameux but à l'extérieur si important. Si tout va bien pour l'instant en Europe, Grenade rencontre plus de difficultés en Liga, où les partenaires de Gonalons ont remporté un seul match lors des 8 dernières journées. Le week-end dernier, la formation de Martinez pensait ramener un nul de San Mamés mais a concédé un but dans le temps additionnel face à l'Athletic Bilbao (score final 2-1).De son côté, Molde est sans doute l'équipe surprise de ces huitièmes de finale. A l'image d'un football norvégien en pleine effervescence avec les éclosions des Haaland ou Odegaard, Molde a réalisé un parcours intéressant en phase de groupe pour terminer en 2position derrière une formation d'Arsenal, largement supérieure. En seizième de finale, le club norvégien a réalisé une belle performance en sortant Hoffenheim (3-5 en cumulé), faisant un nul à domicile pour une victoire en Allemagne. Décomplexés, les hommes d'Erling Moe n'ont rien à perdre dans cette compétition et jouent le coup à fond. En championnat, Molde a fini 2de son championnat et n'a toujours pas repris le chemin de la compétition, pouvant se concentrer sur cette Europa League. Dans ce huitième de finale qui semble plus ouvert que ce que ne prévoient les cotes, Molde pourrait jouer un sale coup à Grenade et ramener au moins un nul de ce déplacement en Espagne.