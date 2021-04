Pronostic Grenade Manchester United : Analyse, cotes et prono du 1/4 de finale de Ligue Europa

Manchester United s’impose à Grenade

Grenade avait réalisé une excellente saison dernière qui lui avait permis à la surprise générale de se qualifier pour l'Europa League. Les Espagnols font très bonne figure dans cette compétition puisqu'ils viennent de se hisser en quart de finale. Les partenaires de Maxime Gonalons sont sortis 2de leur groupe derrière le PSV Eindhoven mais devant le PAOK Salonique et Omonia. Ensuite, les Espagnols ont réussi un exploit en seizième de finale en sortant le Napoli (2-3). Sur sa lancée, Grenade s'est défait de l'équipe norvégienne de Molde (3-2) dans un scénario similaire à celui écrit face à Naples avec un avantage pris dès le match aller. En Liga, l'équipe espagnole reste sur deux défaites face à Valence (2-1) et Villarreal (0-3) et se retrouve en 9position du classement.

De son côté, Manchester United devrait selon toute vraisemblance assurer sa place dans le Top 4 de la Premier League. En effet, lespossèdent actuellement avec 11 points d'avance sur le cinquième, Tottenham. Désireux de remporter un trophée à l'issue de la saison, Manchester ne peut compter que sur l'Europa League depuis son élimination récente en quart de finale de la FA Cup par Leicester (3-1). Surpris en Ligue des Champions par Leipzig et le PSG, éliminé par Leicester en FA Cup, dominé par City en Premier League, United joue en grande partie sa saison en Europa League. Pour atteindre les quarts de finale, les Anglais se sont défaits de la Real Sociedad (0-4) et du Milan AC (1-2). A chaque fois, lesont fait la différence lors du match à l'extérieur avec notamment un succès obtenu à San Siro face au Milan AC grâce à un excellent Pogba. Le week-end dernier, Man U a souffert pour s'imposer face à Brighton (2-1). En l'absence de Martial, certainement « out » pour la fin de saison, Rashford et Greenwood ont fait la différence. En déplacement, United devrait prendre une option pour la qualification face à Grenade.