Pronostic Grenade Levante : Analyse, cotes et prono du match de Liga

Grenade encore à domicile face à Levante !

Promu la saison passée, Grenade n'en finit plus de surprendre. 7la saison passée pour son retour en Liga et donc qualifié pour l'Europe, le club andalous est quatrième du classement actuel à l'orée de cette journée. Présentant un bilan de 4 victoires, 1 nul et 1 défaite, Grenade fait carton plein pour l'instant à domicile, avec des succès sur Bilbao, Alaves et Séville. Les Andalous sont aussi en bonne position en C3 avec 4 points pris sur les 2 premières journées. En face, Levante a beaucoup plus de mal avec une 19place au classement et un bilan inverse à celui de Grenade, soit 1 victoire, 1 nul et 4 défaites. Lors des 4 dernières journées, le club de la banlieue de Valence s'est incliné face à Séville, contre le Real et même contre Bilbao qui a du mal en ce début de saison, pour un nul concédé à domicile face à un Celta Vigo mal classé. A domicile, Grenade pourrait poursuivre son parcours sans-faute en Liga face à un Levante en galère.