Pronostic Grenade Getafe : Analyse, prono et cotes du match de Liga

Getafe se fait une place dans le top 4 face à Grenade

Équipe surprise de ce début de saison, Grenade a été à une période au coude à coude avec le Real Madrid et le FC Barcelone pour se disputer le titre dans cette Liga, mais logiquement les partenaires de l'ancien Lyonnais Maxime Gonalons sont revenus petit à petit dans le ventre mou du championnat espagnol. Les hommes de Diego Martinez Penas sont d'ores et déjà sauvés et ils vont lutter jusqu'au bout pour accrocher l'Europe face à Valence et Villarraal entre autres. Juste avant que la saison de football ne soit interrompue, Grenada restait sur 2 matchs nuls décevants face aux mal classés Levante et Vigo.

Doucement mais sûrement, Getafe devient l'un des clubs les plus attrayants de cette Liga Santander. Derrière les deux clubs de Madrid et celui du FC Barcelone, Getafe est en train de se faire une place parmi les top équipes du championnat espagnol aux côtés de Valence, Villareal ou encore Séville. Actuellement 5 avec 46 points et a égalité de points de la Real Sociedad (46 points) qui occupe la 4 et première place qualificative en Ligue des Champions, les partenaires d'Antunes ont un beau coup à jouer cette saison. Avant la pause, Getafe venait de concéder le partage des points face au Celta Vigo (0-0) après une victoire obtenue à Majorque (0-1). Ils avaient également éliminé l'Ajax en Europa League. 3 meilleur équipe de Liga à l'extérieur cette saison, Getafe peut de nouveau battre Grenade comme à l'aller (victoire 3-1).