Pronostic Grenade Betis : Analyse, cotes et prono du match de Liga

Le Betis va chercher un résultat à Grenade

Profitez d'un bonus EXCLUSIF de 200€ chez Unibet

non pas 150€ mais bien 200€

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 11 autres sites vous permettent de parier sur ce Grenade - Betis :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Neuvième l’an passé, Grenade connaît une entame délicate lors de cette nouvelle saison. En effet, les hommes de Robert Moreno, passé par Monaco, ont débuté par deux matchs nuls face à Villarreal (0-0) et contre le FC Valence (1-1). Ensuite, Grenade a explosé contre le Rayo Vallecano, promu, en subissant un lourd revers (4-0). Ces résultats sont surprenants pour une formation qui s’était hissée en quart de finale de la dernière Europa League. Dans cette équipe, on retrouve l’ancien lyonnais Maxime Gonalons mais aussi l’efficace Carlos Bacca qui n'a cependant pas encore ouvert son compteur cette saison.enchez(au lieu de 150€)⇒ ⇒⇐ ⇐L'an dernier, le Betis Séville a réussi à accrocher un ticket européen et disputera l’Europa League cette saison. Les hommes de Mauricio Pellegrini ont débuté laborieusement cet exercice. En effet, la formation andalouse n’a toujours pas remporté la moindre rencontre après 3 journées. Tenu en échec par Majorque (1-1) et Cadix (1-1), le Betis s’est incliné contre le Real Madrid (0-1) avant la trêve internationale. La formation sévillane dispose d’un effectif de qualité avec les Fekir, Canales, Guardado, Juanmi ou Carvalho. Le potentiel du Betis semble supérieur à celui de Grenade, ce qui devrait lui permettre d’accrocher au moins un nul dans un match avec moins de 4 buts.- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 150€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 150€ et vous êtes remboursé de 200€ !avecavecavecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10FREE"avecavec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Grenade - Betis encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !