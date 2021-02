Pronostic Grenade Barcelone : Analyse, cotes et prono du match de Coupe du Roi

Barcelone désarme Grenade

Dans le cadre des quarts de finale de la Coupe du Roi, Grenade reçoit le FC Barcelone. La formation andalouse s'est hissée à ce stade de la compétition en dominant successivement San Juan (0-2), Leonesa (1-2, ap), Malaga (1-2) et au tour précédent Navalcarnero (0-6). Les partenaires de Maxime Gonalons ont parfaitement géré ce parcours clément pour atteindre les quarts de finale. En Liga, Grenade occupe la 7place avec 3 points de retard sur la dernière équipe qualifiée pour une compétition européenne, la Real Sociedad. Le week-end dernier, les protégés de Diego Martinez n'ont pas pu faire mieux qu'un match nul face au Celta Vigo (0-0). Plutôt solide à domicile, Grenade s'est cependant lourdement incliné en début d'année face au FC Barcelone (0-4). La formation andalouse est également toujours en course en Europa League, où elle affrontera le Napoli en seizième de finale. Dans une Copa del Rey, démunie du Real Madrid et de l'Atletico Madrid suite à leurs éliminations rapides, le FC Barcelone fait figure de grand favori. Les Catalans ont connu deux rencontres difficiles lors des tours précédents face à Cornella (0-2, ap) et contre le Rayo Vallecano au tour précédent (1-2). En Liga, les Blaugranas viennent de s'imposer difficilement face à l'Athletic Bilbao (2-1) au Camp Nou. Ce succès permet au FC Barcelone d'être le dauphin des, qui comptent cependant 10 points d'avance et un match en retard. Lors de la confrontation face aux Basques, Antoine Griezmann a été une nouvelle fois décisif, pour ce qui est sa 6réalisation de la saison en championnat. Le champion du monde français s'était déjà mis en évidence lors de la large victoire face à Grenade en Liga avec un doublé. Favori de cette Copa del Rey, le FC Barcelone devrait assumer son statut sur le terrain de Grenade.