Pronostic Grenade Athletic Bilbao : Analyse, cotes et prono du match de Liga

L'Athletic Bilbao reste solide à Grenade

Grenade vit une saison bien différente de celle de l'an passé, au cours de laquelle le club espagnol s'était hissé en quart de finale de l'Europa League face à Manchester United. Actuellement, les partenaires de Maxime Gonalons luttent pour ne pas descendre. Mal en point, Grenade a réalisé une très bonne opération le week-end dernier en explosant Majorque (2-6), qui est un adversaire direct. Cette très belle victoire a permis au Grana' de sortir de la zone rouge pour se retrouver avec 2 unités d'avance sur le premier relégable qui n'est autre que Majorque. Avec 3 journées à disputer, Grenade est loin d'avoir assuré sa place en Liga. Dernièrement, la bande à Karanka avait accroché des nuls face à l'Atlético Madrid (0-0) et contre le Celta Vigo (1-1). L'Espagnol Molina et le Colombien Suarez sont les deux hommes forts du club avec respectivement 10 et 8 buts inscrits.

De son côté, l'Athletic Bilbao a une nouvelle fois fait parler de lui en coupes cette saison, atteignant la finale de la SuperCoupe d'Espagne face au Real Madrid (2-0) avant de se hisser en demi-finale de la Copa del Rey face à Valence. En Liga, le club basque est toujours dans le coup pour les places européennes car il n'accuse qu'un point de retard sur Villarreal, qui occupe actuellement le dernier strapontin. Les partenaires de Muniain sont sur une bonne dynamique de 3 journées sans la moindre défaite avec deux victoires face à Cadix (2-3) et l'Atletico Madrid (2-0). En revanche, le week-end dernier, l'Athletic s'est contenté d'un nul contre le FC Valence (0-0). Pour aborder cette dernière ligne droite, Marcelino dispose d'un effectif quasiment au complet puisque seul Sancet devrait manquer à l'appel. Déterminé à accrocher une place européenne, Bilbao devrait accrocher au moins un nul à Grenade, dans un match avec assez peu de buts.