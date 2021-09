Pronostic Grèce Suède : Analyse, cotes et prono du match des éliminatoires pour la Coupe du monde 2022

La Suède confirme en Grèce

Profitez de 100€ offert chez Betclic dès la fin du match :

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, d'autres sites vous permettent de parier sur ce Grèce - Suède :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Championne d’Europe en 2004 à la surprise générale, la Grèce connaît actuellement moins de réussite. Absente du Mondial 2018, la sélection grecque a aussi raté le championnat d’Europe 2020, terminant en 3position de son groupe, dominé par l’Italie et la Finlande. Lors des éliminatoires pour le Mondial 2022, la Grèce a débuté par un petit exploit en allant chercher le nul en Espagne (1-1). Ensuite, les hommes de John Van’t Schip ont aligné deux autres nuls face à la Géorgie (1-1) et contre le Kosovo (1-1) le week-end dernier. Dans cette équipe, on retrouve notamment le latéral gauche de Liverpool Tsimikas, le portier du Benfica Vlachodimos ou l’ancien défenseur central stéphanois Retsos. Sélection solide mais trop légère devant, la Grèce compte déjà 7 points de retard sur l’Espagne et 6 sur la Suède.chezdès la fin du match⇒ ⇒⇐ ⇐La Suède, huitième de finaliste du dernier Euro a parfaitement débuté cette campagne de qualification pour le prochain Mondial. En effet, les partenaires de Lindelöf ont remporté leurs 3 rencontres dont un duel très important face à l’Espagne (2-1). Avant cela, les Suédois s’étaient défaits de la Géorgie (1-0) et du Kosovo (3-0). Avec 2 matchs en moins par rapport à la, la sélection suédoise a une belle carte à jouer pour prendre les commandes du groupe. Le sélectionneur suédois peut s’appuyer sur des éléments importants en plus du capitaine Lindelöf, comme le milieu Forsberg ou les pépites offensives Isak et Kululsevski. Pour cette opposition, les Vikings suédois semblent avoir les armes pour s’imposer en Grèce et prendre ainsi la tête du groupe.- Rentrez biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription.- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez- Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !- Ces 100€ vous sont versés immédiatement après la fin du match.avecavecavecavecen rentrant le code "SOFOOT"avecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10FREE"avec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Grèce Suède détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !