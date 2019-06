Pronostic Grèce Italie : Analyse, prono et cotes du match des éliminatoires de l'Euro 2020

L’Italie confirme en Grèce !

Profitez de votre 1er pari de 100€ remboursé EN CASH chez ParionsSport

Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 9 autres sites vous permettent de parier sur ce Grèce - Italie :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

La Grèce accueille l’Italie dans le cadre de la 3e journée de qualifications à l’Euro 2020. La formation dirigée par Anastasiadis a remporté logiquement son premier match au Liechtenstein (2-0) et a ramené un bon nul de Bosnie (2-2). Pour se préparer à la venue de l’Italie, les Grecs ont joué en amical contre la Turquie à Antalya et se sont inclinés (2-1). Dans cette équipe, les cadres composent la défense centrale avec le Gunner Sokratis et le Romain Manolas. A noter qu'à domicile, les Grecs se sont inclinés pour leur dernier match disputé face à la modeste formation d’Estonie.chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, l’Italie a manqué le rendez-vous du Mondial en Russie et a vécu une profonde crise. Roberto Mancini a été choisi pour reconstruire la sélection. Le technicien italien a mis du temps à trouver une ossature mais semble avoir atteint son objectif. Invaincue lors des 6 derniers matchs, laa parfaitement lancé sa campagne de qualification à l’Euro avec des victoires sur le Liechtenstein (6-0) et sur la Finlande (2-0). Mancini a donné les clés du jeu à son duo Jorginho-Verratti, et leur collaboration commence à fonctionner. Le Parisien a notamment été excellent lors des derniers rassemblements. A leurs côtés, les jeunes Bernardeschi, Moise Kean ou Insigne apportent de l’allant à cette formation. Défensivement, la Squadra peut compter sur ul'n des duos les plus solides d’Europe avec les Juventuni Bonucci et Chiellini. Pour ce match, nous voyons l’Italie confirmer son renouveau et s’imposer en Grèce.- Vous avez le droit à votre 1pari de 100€ remboursé EN ARGENT RÉEL- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si vous perdez, vos 100€ vous sont remboursés EN CASHavecavecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un 1er pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Grèce Italie détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !