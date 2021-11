Pronostic Grèce Espagne : Analyse, cotes et prono du match des éliminatoires pour la Coupe du Monde 2022

L’Espagne s'en sort en Grèce

Le groupe B des qualifications pour le Mondial 2022 n'a toujours pas offert son verdict puisque la Grèce, l'Espagne et la Suède sont toujours dans le coup pour décrocher un ticket. La sélection grecque abat en revanche sa dernière carte lors de cette rencontre face à la Roja, où seule une victoire peut lui permettre de se rapprocher au classement. Absente du dernier Euro, la Grèce réalise une campagne de qualification intéressante avec notamment un nul obtenu en Espagne lors du match aller (1-1) et une victoire à domicile face à la Suède (2-1). Cependant, lors du dernier rassemblement, les Grecs se sont inclinés en Suède (2-0). Ce revers contrecarre les plans de qualification de John van't Schip, le sélectionneur grec, qui devra désormais croire au miracle. Le néerlandais s'appuiera sur un groupe classique lors de ce rassemblement avec le portier Vlachodimos du Benfica, le latéral de Liverpool Tsimikas, et bien évidemment le capitaine Bakasetas. Le joueur du Trabzonspor est l'élément le plus décisif de la sélection grecque avec 3 buts et une passe décisive lors de cette campagne de qualification.

De son côté, l'Espagne semble avoir passé un palier en atteignant la demi-finale du dernier championnat d'Europe mais aussi la finale de la Ligue des Nations. Luis Enrique, nommé pour redonner ses lettres de noblesse à la Roja, est en train de réussir son pari. L'ancien coach du Barca s'appuie sur un collectif parfaitement huilé, à défaut de stars. En effet, hormis Sergio Busquets, l'Espagne s'appuie sur des éléments avec peu d'expérience internationale. Pour ce rassemblement, Luis Enrique peut compter sur les Gavi, Olmo, Morata, Soler, Pino mais finalement pas sur le retour de la pépite du Barca Ansu Fati. Eric Garcia, Pedri, Moreno et Oyarzabal, blessés, ne seront pas présents. La Roja joue sa qualification directe pour le Mondial lors des 2 prochaines rencontres face à la Grèce et ensuite face à la Suède. Pour s'offrir une finale de poule face aux Suédois, les Espagnols doivent s'imposer à Thessalonique. Lors des dernières rencontres de qualif', l'Espagne s'était inclinée en Suède avant de se reprendre face au Kosovo et la Géorgie. En plein renouveau, la Roja devrait être en mesure de se défaire de la Grèce, dans un nouveau match à moins de 3 buts comme à l'aller, et s'offrir ainsi une finale de poule face à la Suède pour un billet direct pour le Mondial 2022.