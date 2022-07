Pronostic Grand Prix de France Formule 1

Verstappen retrouve la 1ère place

Net leader du classement des pilotes cette saison, Max Verstappen, champion en titre, compte 38 points d'avance sur son plus proche poursuivant, Charles Leclerc. Le Néerlandais est ainsi en très bonne posture pour acquérir un 2nd titre mondial de rang à l'issue de cet exercice 2022. Déjà victorieux dans ce Grand Prix Paul Ricard l'an passé, il peut à nouveau briller ce week-end pour obtenir sa 7ème victoire pour le 12ème Grand Prix de la saison et ainsi consolider sa 1ère place au classement des pilotes. La saison 2022 est difficile pour le septuple champion du monde Lewis Hamilton qui ne figure qu'au 6ème rang du classement des pilotes. Le Britannique semble tout de même relever la tête depuis quelques semaines, en attestent ses 3ème places obtenues lors des 3 derniers Grands Prix. Habituellement à son avantage sur ce trophée Paul Ricard, il a triomphé en 2018 et 2019. En net regain de confiance, Lewis Hamilton peut à nouveau s'adjuger une place sur le podium ce dimanche en France.