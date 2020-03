Pronostic Goztepe Rizespor : Analyse, prono et cotes du match de Super Lig

Rizespor prend un point pour son maintien sur la pelouse de Goztepe

Profitez d'un 1er pari remboursé EN CASH de 100€ chez Winamax

Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 9 autres sites vous permettent de parier sur ce Goztepe Rizespor :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Pour ce match en retard de la 21journée programmé ce mardi, Rizespor va tenter de faire un résultat dans le stade à huis clos de Goztepe. 16sur 18 au classement, du buteur international tchèque Milan Skoda (déjà 4 buts en 8 matchs depuis son arrivée) peut sortir de la zone rouge en prenant un ou trois points sur ce match. Problème, Rizespor reste sur 5 défaites et 1 nul lors des 6 dernières journées.chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐En face, Goztepe ne va pas mieux puisque le club de Lamine Gassama (ex-Lorient) a perdu ses 3 derniers matchs, et sans marquer un seul but. Durant cette période, Goztepe a tout de même perdu face à deux autres équipes jouant le maintien, le Kayserispor (1-0) et le Kasimpasa (2-0). Entre une formation de Rizespor qui doit absolument prendre des points pour le maintien alors que Goztepe, on pourrait voir score de parité achever ce match entre deux formations qui ne gagnent plus.- Vous obtenez un 1pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé de vos 100€avecavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un 1er pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecqui vous offre 120€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavecavecUn 1er pari remboursé de 100€ + 20€ EN EXCLU avecavecRetrouvez le Pronostic Goztepe Rizespor encore plus détaillé avec les dernières infos, les compos probables, les côtes, les meilleurs bonus et les pronos des parieurs sur RueDesJoueurs !